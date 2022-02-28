В "Уралуправтодоре" новый начальник. Он отвечал за строительство Крымского моста

В ФКУ "Уралуправтодор" назначен новый глава ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления автомобильных дорог, должность занял Андрей Жуков. Сегодня, 28 февраля, коллективу его представил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

До недавнего времени Жуков исполнял обязанности начальника ФКУ Упрдор "Черноморье". Ранее работал в подразделениях Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр" (в дальнейшем "Единая транспортная дирекция"). Среди ключевых проектов, реализованных при непосредственном участии Андрея Жукова – подготовка Зимней Олимпиады в Сочи, обеспечение функционирования Керченской паромной переправы, подготовка к строительству Крымского моста, разработка обновленной "Стратегии развития Сибири-2020", развитие новосибирского научного центра и форум "Технопром" и ряд других.

Прежний начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко назначен главой управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.