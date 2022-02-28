Минобороны РФ: Жители украинской столицы могут беспрепятственно уехать по трассе Киев-Васильков

Минобороны РФ заявило, что все находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Это направление открыто и безопасно.

В Киеве, по заявлению МО, бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.

Тем временем, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Российские подразделения в ходе спецоперации взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Силы РФ полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС.