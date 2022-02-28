28 Февраля 2022
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

На сферах у Театра Драмы в Екатеринбурге появились флаги России и Украины

Многострадальные гранитные шары у Театра Драмы снова разрисовали неизвестные художники. Как и в прошлые разы, арт-объект бьет по актуальной повестке - за мир между Россией и Украиной.

На сферах изображены флаги стран. Поверх надпись белой краской "МИР".

Напомним, что в 2016 году возле Театра Драмы появился гигантский покебол, после чего шар перекрасили в Пикачу, а позднее и в птичку из игры Angry Birds. На фоне продвижения статуса Екатеринбурга как "города бесов" в 2019 году, шар стал эмодзи-чертиком, а в разгар пандемии сферы превратились в коронавирус. Каждый раз рисунки смывали, возвращая гранитные шары в исходное состояние.

Ранее 27 февраля стало известно, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Белоруссии.

Теги: Украина, Россия, Театр Драмы, шары, флаг, арт-объект



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