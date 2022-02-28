28 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Великобритания вслед за ЕС вводит санкции против ЦБ России

Министерство финансов Великобритании вводит санкции против Банка России в ответ на операцию РФ на Украине.

Как говорится в заявлении, власти королевства запретят британским физлицам и юрлицам совершать транзакции, связанные с Банком России, министерством финансов РФ и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Накануне ЕС согласовал заморозку около половины всех финансовых резервов Центробанка России. Также принято решение отключить от SWIFT ряд российских банков.

Также о планах ввести санкционные меры в отношении Банка России объявили власти США, пишет Regnum.

Центробанк сделал заявление в связи с санкциями и угрозами отключения от SWIFT. В пресс-службе регулятора сообщили, что Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. В организации подчеркнули, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.

Теги: великобритания, цб рф, санкции



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