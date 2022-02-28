"Укрэнерго" признало, что ни один крупный объект энергетики не пострадал в ходе спецоперации России

В "Укрэнерго" заявили, что за четыре дня специальной военной операции России на Украине не пострадал ни один крупный объект украинской энергетики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что энергосистема Украины работает стабильно, были повреждены лишь несколько высоковольтных линий 330 кВт, а остальные основные энергообъекты (линии и подстанции) работали без сбоев.

Также заявлено, что нет никаких оснований насильно или добровольно снижать потребление электроэнергии. Его уровень с начала боевых действий на Украине и так резко снизился, что затрудняет баланс энергетической системы. 26 февраля было потреблено на 27% меньше электроэнергии, чем 23 февраля. Почти все типы электростанций работают на сниженной мощности из-за низкого потребления.

Напомним, на второй день спецоперации украинские военные полностью взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.