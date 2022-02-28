На приговор по делу хакеров из Lurk поступило более 20 апелляций

На приговор по громкому делу хакерской группировки Lurk продолжают поступать апелляции.

Напомним, в середине февраля суд вынес приговор группе программистов, которых обвиняли в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Соединенных Штатов. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

На скамье подсудимых оказались более 20 человек. Самый суровый приговор получил Козловский, которого суд признал организатором группы Lurk. Ему было назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, на сегодняшний день поступила 21 апелляционная жалоба на данный приговор.

"Их подают как адвокаты осужденных, так и сами осужденные, а также прокуратура", - уточнили в суде.

Там отметили, что апелляции все еще продолжают поступать. Дата рассмотрения ни по одной из жалоб пока не назначена.

Напомним, сразу после оглашения приговора Константин Козловский выступил с обращением.