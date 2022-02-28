28 Февраля 2022
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Экономика В России
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 20%.

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, сообщает регулятор.

Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, заявили в ЦБ. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Напомним, ранее регулятор не исключил, что в ближайшие месяцы продолжит повышать ключевую ставку. Об этом заявлялось еще до начала военной операции России на Украине. 11 февраля Центробанк России поднял ключевую ставку до 9,5%.

Ранее сообщалось, что банки пересмотрели риск-политику в отношении своих клиентов из-за обострения экономической ситуации. По данным издания, теперь получить кредит, в том числе и ипотечный, будет сложнее. Некоторые организации вообще перестали предоставлять такую услугу.

Теги: центробанк, ключевая ставка



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