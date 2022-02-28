28 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Урсула фон дер Ляйен, Минобороны ФРГ (2018) | Фото: www.dw.com

Глава Еврокомисси пообещала со временем принять Украину в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что со временем Украина должна вступить в Евросоюз. "Эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье", - сказала она "Евроньюс".
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Владимир Зеленский утром написал в Twitter, что ночью провел с фон дер Ляйен телефонный разговор по поводу европерспектив Украины. На днях он призвал принять Украину как можно скорее.

Президент Польши Анджей Дуда заявил 26 февраля, что выступает за принятие Украины в ЕС в экспресс-режиме. Так, статус страны-кандидата должен быть предоставлен Украине немедленно, считает он.

Как пишет популярный украинский телеграм-канал "Легитимный", цель заявления фон дер Ляйен в том, чтобы "усилить борьбу простого украинца против РФ".

"В реальности никто нас нигде не ждет, особенно в таком плачевном финансовом и уже промышленном состоянии. Это горькая правда. Нас все используют в своих целях", - пишет канал.

Многие эксперты считают, что Запад заинтересован в том, чтобы руками украинцев причинить как можно больший ущерб Вооруженным Силам России, а также вызвать как можно больше разрушений и жертв среди гражданского населения на Украине. Поэтому украинцев "вдохновляют" на борьбу, выражая поддержку, давая обещания и уже поставляя оружие.

Теги: украина, ЕС



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