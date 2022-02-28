Пассажиры самолетов, улетевших в Челябинск вместо Екатеринбурга, уже отправлены в "Кольцово"

Пассажиры восьми рейсов, вынужденных из-за тумана в Екатеринбурге уйти на запасной аэродром в Челябинске, уже отправляются в "Кольцово". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта "Курчатов".

Напомним, что командирам восьми рейсов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Россия" пришлось скорректировать маршрут из-за метеоусловий, осложнивших работу екатеринбургского аэропорта.

По данным Telegram-канала челябинского аэропорта, были приняты 8 рейсов:

Победа ДР 1339 из Сочи

Nordwind Airlines КЛ 144 из Сочи

Россия FV 5570 из Шарм-эль-Шейха

Уральские авиалинии У6 366 из Иркутска

Уральские авиалинии У6 247 из Красноярска

Red Wings ИН 1092 из Новокузнецка

Уральские авиалинии U6 8958 из Душанбе

Уральские авиалинии У6 174 Хабаровска

"Пассажиры не выходили из самолетов. Те, которые по России летали, экипаж принял решение не выпускать пассажиров. Кто был из Челябинска, им багаж выдали, они вышли", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Курчатов", отметив, что пассажиры из Шарм Эль Шейха тоже уже собираются в Екатеринбург.

В "Кольцово" Накануне.RU заявили, что аэропорт уже работает в штатном режиме и готов принимать самолеты.

С целью недопущения нарушений прав пассажиров ситуация находится на контроле Свердловской и Челябинской транспортных прокуратур.