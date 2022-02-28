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туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

Пассажиры самолетов, улетевших в Челябинск вместо Екатеринбурга, уже отправлены в "Кольцово"

Пассажиры восьми рейсов, вынужденных из-за тумана в Екатеринбурге уйти на запасной аэродром в Челябинске, уже отправляются в "Кольцово". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта "Курчатов".

Напомним, что командирам восьми рейсов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Россия" пришлось скорректировать маршрут из-за метеоусловий, осложнивших работу екатеринбургского аэропорта.

По данным Telegram-канала челябинского аэропорта, были приняты 8 рейсов:

Победа ДР 1339 из Сочи
Nordwind Airlines КЛ 144 из Сочи
Россия FV 5570 из Шарм-эль-Шейха
Уральские авиалинии У6 366 из Иркутска
Уральские авиалинии У6 247 из Красноярска
Red Wings ИН 1092 из Новокузнецка
Уральские авиалинии U6 8958 из Душанбе
Уральские авиалинии У6 174 Хабаровска

"Пассажиры не выходили из самолетов. Те, которые по России летали, экипаж принял решение не выпускать пассажиров. Кто был из Челябинска, им багаж выдали, они вышли", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Курчатов", отметив, что пассажиры из Шарм Эль Шейха тоже уже собираются в Екатеринбург.

В "Кольцово" Накануне.RU заявили, что аэропорт уже работает в штатном режиме и готов принимать самолеты.

С целью недопущения нарушений прав пассажиров ситуация находится на контроле Свердловской и Челябинской транспортных прокуратур.

Теги: Кольцово, Екатеринбург, Челябинск, туман, аэропорт



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