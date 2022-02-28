28 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За изменение конституции Белоруссии выступили 65% участников референдума – ЦИК РБ

ЦИК Белоруссии признал состоявшимся национальный референдум по внесению поправок в конституцию страны.

По предварительным данным комиссии, за поправки выступили 65,16% проголосовавших, против – 10,07%, всего в референдуме участвовали 5,3 млн человек.

Участникам предлагали ответить на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Напомним, изменения в белорусскую конституцию предполагают создание нового высшего органа представительной власти – всебелорусского народного собрания.

Также поправки ограничивают число сроков пребывания одного человека в должности президента (правда, действующего главу государства это не коснется).

В соответствии с поправками глава государства сможет вводить чрезвычайное положение при попытках насильственного изменения конституционного строя или захвата власти, при массовых беспорядках, угрожающих жизни граждан и территориальной целостности, передает РБК.

Теги: белоруссия, референдум, цик, итоги голосования



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