ДНР приостанавливает мобилизацию

Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается.

По его словам, "заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".

Ранее сегодня сообщалось, что ДНР усиливает наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении. Об этом заявила пресс-служба Народной милиции республики.

Ранее Пушилин пообещал, что специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.