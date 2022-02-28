28 Февраля 2022
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Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В пермском аэропорту из-за тумана задержали рейсы

В пермском аэропорту Большое Савино из-за тумана задержали три авиарейса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Из-за ограничений видимости на запасной аэродром в Уфу перенаправлен рейс ДР 1365 из Сочи. В настоящий момент прибытие борта ожидают в Перми. В связи с этим на вылет задерживается рейс ДР 366 в Сочи. С задержкой в два с половиной часа вылетел рейс СУ 1395 в Шереметьево.

Остальные рейсы обслуживаются в штатном режиме.

Отметим, что в Екатеринбурге сегодня утром из-за тумана пассажиры аэропорта "Кольцово" также столкнулись с массовой задержкой рейсов. Из-за сложных метеоусловий в Кольцово восемь рейсов ушли на запасной аэродром в Челябинск, был задержан вылет 11-ти рейсов.

Теги: рейсы, туман, большое савино



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