28 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
спецоперация на украине, военные, колонная, z (2022) | Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Президент Бразилии отказался вводить санкции против России

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить санкции против России за проведение специальной военной операции на Украине и вообще осуждать действия России, сообщает Reuters.

Отмечается, что США просили Болсонару не посещать Москву в феврале, но он пренебрег советом. Он сказал, что говорил с президентом России Владимиром Путиным в течение двух часов и отметил, что Бразилия сохранит нейтралитет в этом конфликте и будет помогать всем, чем возможно. Россия и Украина всегда были "практически братскими народами", добавил он.

Болсонару подчеркнул, что выступает против любых санкций, так как они могут иметь негативные последствия для Бразилии. Так, российские удобрения имеют решающее значение для гигантского сельскохозяйственного сектора страны. Также Болсонару не считает, что Путин хочет массового кровопролития на Украине.

В двух республиках Донбасса около 90% населения тяготеют к России, напомнил президент Бразилии. Украинцы же "отдали свою судьбу в руки комика".

Также утром стало известно, что Мьянма поддержала Россию в проведении специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун заявил, что Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета и поддержания равновесия и мира во всем мире.

Прямо или косвенно поддержали Россию Китай, Индия, Сирия, Куба и другие страны. Так, в Америке Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай отказались подписывать заявление Организации американских государств с осуждением действий России.

Теги: бразилия, болсонару



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