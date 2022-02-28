В Челябинске вандалы повредили освещение подземного перехода у ТРК

В Челябинске вандалы повредили линию наружного освещения подземного перехода "Опытный Завод" у ТРК "Алмаз", сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

Проводятся восстановительные работы.

Горожан призывают бережно относиться к муниципальному имуществу и сообщать в полицию о фактах вандализма.

Напомним, в октябре в Челябинске возбудили уголовное дело о вандализме по факту поручи новых трамваев. 25 сентября неизвестные на территории трамвайного депо №1 нанесли граффити на вагоны "ЧелябГЭТ". Ущерб составил свыше 172 тыс. рублей.