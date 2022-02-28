28 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР
россия украина (2011) | Фото: Накануне.ru

Выехавшая на переговоры украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии

Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Белоруссии, передает Sputnik Беларусь.

Напомним, переговорщики из Киева едут через Польшу из соображений безопасности.

Ожидается, что встреча начнется в ближайшие часы в Гомельской области. МИД Белоруссии заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter.

Напомним, вчера Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств. Украинская сторона, которая сперва выбрала именно Гомель для переговоров, днем "передумала". Президент Украины Владимир Зеленский предложил другие города для встречи.

Затем стало известно, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

Теги: украина, россия, переговоры, белоруссия



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