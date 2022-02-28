Еще один депутат Госдумы высказался против военной операции на Украине

Еще один депутат Госдумы выступил против военной операции России на Украине. Представитель фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев заявил, что голосовал не за военные действия, а за прекращение войны.

"Когда мы голосовали в Госдуме, мы голосовали за то, чтобы между Россией и ДНР и ЛНР были хорошие отношения, чтобы наконец прекратилась война на Донбассе. Мы не предполагали, конечно, что за этим последует какая-то военная операция. Нет, конечно", - приводит слова Тарбаева внесенный в реестр СМИ-иноганетов телеканал "Дождь"*.

Ранее против военных действий на Украине высказались еще трое депутатов – от КПРФ. Всего, напомним, в Госдуме 450 депутатов, 400 из них голосовали за признание ДНР и ДНР независимыми государствами, 351 человек выступил за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев написал на днях в своем Telegram-канале: "Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев".

Однопартиец Матвеева Вячеслав Махраев написал в своем Instagram-блоге: "К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик ДНР и ЛНР продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем. Неужели "денацификацию" и "демилитаризацию" всегда решали исключительно военным путем?".

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке ГД РФ, коммунист Олег Смолин написал в соцсети "ВКонтакте": "Услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение. Даже президент Зеленский в большую военную операцию со стороны России не верил. Но от этого не легче". Смолин добавил, что ему жаль человеческих жизней, потерянных с обеих сторон. Депутат считает, что военные действия "поставленных целей не достигнут, плата народа за это решение окажется чрезмерной".

Также на прошлой неделе стало известно, что несколько представителей КПРФ и "Левого фронта" выступили против военных действий на Украине, не согласившись, таким образом, с "генеральной линией" партии – Зюганов продолжается высказываться в поддержку действий Кремля.