Туроператоры остановили продажу туров на Кубу, в Доминикану и Мексику

Российские туроператоры приостановили продажу туров по ряду направлений, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вечером 27 февраля в системах бронирования стали недоступны туры в Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу.

По данным АТОР, трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после Европы. Предполагается, что с 28 февраля по всем карибским направлениям будут планироваться только вывозные рейсы.

По мнению экспертов, такое решение было принято не только в связи с рисками изъятия воздушных судов из-за санкций, но и из-за необходимости облета стран, чье воздушное пространство для России закрыто.

Напомним, Евросоюз принял решение полностью закрыть воздушное пространство для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов. Ранее аналогичное решение приняли страны Скандинавии и Канада.

По данным АТОР, за рубежом могут находиться более 150 тыс. российских туристов. Из них около 27 тыс. находятся в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в РФ — Европа, Карибские страны, США и др.

Отмечалось, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. 28 февраля в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей ситуации.