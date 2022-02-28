Беженцы с Донбасса пока не прибыли в Пермский край

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик пока не прибыли в Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона.

Формирование железнодорожных составов в Ростове продолжается. Новая дата прибытия беженцев пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что первая волна прибудет в регион 26 февраля. Ожидают как минимум 500 человек. Власти края готовят объекты для размещения прибывающих.

Также в Пермском крае продолжается сбор вещей для беженцев и гуманитарной помощи.