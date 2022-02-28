28 Февраля 2022
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

Центробанк РФ разрешил банкам смягчать требования к заемщикам на фоне кризиса и санкций

ЦБ объявил о послаблениях для банков, которые позволят кредитным организациям, в свою очередь, смягчить условия для заемщиков.

Так, до 31 декабря 2022 года банки смогут не ухудшать оценку "финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций".

Также банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. "Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций".

Кроме того, у банков появляется возможность использовать оценку стоимости активов и резервов на возможные потери по ссудам (I и II категории качества) по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Теги: цб, послабления, санкции, кризис



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