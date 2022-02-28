28 Февраля 2022
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Армия и ВПК За рубежом
(2004) |

ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС в рамках военной помощи поставлять на Украину боевые самолеты.

По его словам, руководители МИД стран ЕС договорились о финансировании поставок летального оружия для украинской армии на сумму 450 млн евро и 50 млн евро для нелетального.

Хабом для сбора оружия станет территория Польши, передает Regnum.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину, "которая находится в опасности".

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги: ес, украина, боевые самолеты



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