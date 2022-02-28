28 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" из-за тумана задержали 11 рейсов 

Сегодня утром из-за тумана, накрывшего Екатеринбург, пассажиры аэропорта "Кольцово" столкнулись с массовой задержкой рейсов.

"Из-за сложных метеоусловий в Кольцово шесть рейсов ушли на запасной аэродром в Челябинск, задерживается вылет 11-ти рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Туман накрыл и взлетную полосу. Согласно онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается два рейса в Сочи от авиакомпаний "Победа" и "Nordwind", в Новокузнецк - "Red Wings Airlines" и в Хургаду - "Россия". Рейсы в Москву от "Победы" и в Ростов-на-Дону от "Азимут" отменены.

Теги: Кольцово, рейсы, туман



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