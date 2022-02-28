В Екатеринбурге круглосуточно собирают гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса

В минувшие выходные в Екатеринбурге собрали новую партию гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в воскресенье, 27 февраля, делегации из городов региона в течение всего дня привозили собранные вещи и продукты питания. Весь собранный груз был передан в пункт приема, развернутый в Екатеринбурге по адресу Крылова, 2.

Передают гуманитарную помощь от жителей населенных пунктов из Горнозаводского, Южного и Западного управленческих округов. В состав входят средства личной гигиены, детские вещи, памперсы, питание и игрушки, продукты питания длительного хранения, канцелярские товары и бытовая техника.

Пункт сбора помощи в Екатеринбурге работает круглосуточно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, всех эвакуированных из ДНР и ЛНР, которые прибывают в Свердловскую область, ждет обязательное тестирование на коронавирус. Желающие смогут пройти вакцинацию.

"Мы с удовольствием этих людей вакцинируем", - заявлял вице-губернатор Павел Креков.