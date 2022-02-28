Володин назвал предательством позицию деятелей культуры, не осуждающих неонацистов на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры, которые не осуждают неонацистов на Украине.

"Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь", - написал Володин в своем телеграм-канале.

"Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях", - добавил он.

Напомним, многие российские звезды высказались в соцсетях против военных действий. Среди них юморист, ведущий Первого канала Максим Галкин, его коллеги Иван Ургант и Александр Гудков, актриса и телеведущая Екатерина Варнава, певцы Сергей Лазарев и Валерий Меладзе, журналист и блогер Юрий Дудь.

После высказываний Урганта и Гудкова из сетки вещания на сегодня пропало шоу "Вечерний Ургант". Вместо него стоит политическое шоу "Большая игра". На Первом канале объяснили, что текущая переверстка связана с важными общественнно-политическими событиями, а Ургант продолжает работу на канале.