28 Февраля 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Рогозин назвал "арестом" запрет властей ЕС на взлет российских самолетов из аэропортов союза

Евросоюз фактически арестовал российские самолеты, находящиеся в аэропортах на его территории, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово - "взлетать". То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее власти ЕС приняли решение закрыть небо над союзом для российских авиакомпаний в качестве санкции за военную операцию, которую Россия начала на Украине.

Теги: дмитрий рогозин, евросоюз, запрет, санкции



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