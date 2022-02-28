Рогозин назвал "арестом" запрет властей ЕС на взлет российских самолетов из аэропортов союза

Евросоюз фактически арестовал российские самолеты, находящиеся в аэропортах на его территории, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово - "взлетать". То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее власти ЕС приняли решение закрыть небо над союзом для российских авиакомпаний в качестве санкции за военную операцию, которую Россия начала на Украине.