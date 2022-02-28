28 Февраля 2022
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Политика В России
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Дерипаска: "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил за скорейшее проведение переговоров и мирное урегулирование конфликта на Украине. В своем Telegram-канале он написал: "Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!".

Напомним, накануне появились сообщения о возможных переговорах российской и украинской сторон при белорусском посредничестве. Правда, пока о ходе этих переговоров ничего неизвестно, судя по всему, они даже не начались. И даже если они состоятся, наблюдатели склонны считать, что реальных результатов они иметь не будут.

Ранее за прекращение военных действий на Украине высказался другой российский бизнесмен, совладелец Альфа-банка Михаил Фридман. "Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других", - заявил Фридман. Он добавил, что "война не может быть решением". "Пока решение кажется пугающе далеким, я могу только присоединиться к тем, кто хочет прекращения кровопролития. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения", - высказался бизнесмен.

Теги: олег дерипаска, переговоры, мир, бизнес, россия, михаил фридман



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