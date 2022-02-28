28 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, падение рубля (2020) | Фото: Накануне.RU

Курс евро поднялся до 127 рублей, достигнув исторического максимума

Рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума.

Утром в понедельник евро торговалось на уровне 127,20 рубля на рынке Forex. Американская валюта торгуется на уровне 113,5 рублей.

По словам экспертов, финансовые организации используют замешательство населения на фоне ввода санкций в отношении России, чтобы увеличить свою прибыль, этим объясняется резкий скачок курса, пишет Regnum.

Напомним, для рынка акций России и национальной валюты 24 февраля стала днем рекордного обвала. В ходе торгов в "черный четверг" биржевые индексы обрушились на 45–50%, а рубль девальвировал к доллару и евро, приблизившись к отметкам 90 и 101.

Как заявили эксперты, в условиях военной операции в Донбассе сложно прогнозировать поведение рынков и пытаться угадать "дно". Согласно их оценкам, вполне реальна дальнейшая просадка индекса Мосбиржи еще на 20–30% до отметки 1250–1500 пунктов.

Теги: евро, доллар, торги, курс рубля



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