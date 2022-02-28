Заболеваемость коронавирусом может стабилизироваться в мае

Во многих российских регионах постепенно снижается заболеваемость коронавирусом.

По этой причине ряд администраций заявил об отмене введенных ранее ограничений из-за эпидемии. В Москве и Подмосковье снимут блокировку с транспортных карт людей старше 60 лет, а в Нижегородской и Костромской областях отменят QR-коды.

По словам экспертов, однако отменять все антиковидные меры преждевременно, так как смертность среди групп риска до сих пор высока. Полностью ситуация с заболеваемостью может стабилизироваться в мае. Однако это произойдет в том случае, если в мире не появится новый, более опасный вариант COVID-19, пишут "Известия".

Как отмечает вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в России привито около 60% граждан (более 83 млн). Помимо них есть большое число тех, кто перенес заболевание в легкой форме или бессимптомно, поэтому имеет антитела, но в статистику не попал.