28 Февраля 2022
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Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заболеваемость коронавирусом может стабилизироваться в мае

Во многих российских регионах постепенно снижается заболеваемость коронавирусом.

По этой причине ряд администраций заявил об отмене введенных ранее ограничений из-за эпидемии. В Москве и Подмосковье снимут блокировку с транспортных карт людей старше 60 лет, а в Нижегородской и Костромской областях отменят QR-коды.

По словам экспертов, однако отменять все антиковидные меры преждевременно, так как смертность среди групп риска до сих пор высока. Полностью ситуация с заболеваемостью может стабилизироваться в мае. Однако это произойдет в том случае, если в мире не появится новый, более опасный вариант COVID-19, пишут "Известия".

Как отмечает вирусолог, профессор вирусологии Института им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, в России привито около 60% граждан (более 83 млн). Помимо них есть большое число тех, кто перенес заболевание в легкой форме или бессимптомно, поэтому имеет антитела, но в статистику не попал.

Теги: коронавирус, эпидемия



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