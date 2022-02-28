СМИ: импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок
Импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации вокруг Украины и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей.
Как сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, речь идет, в частности, об овощах и фруктах. При этом не исключено, что такая же проблема может возникнуть и с алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и т.д.
Сегодня многие зарубежные партнеры, в частности из Европейского союза, требуют от российских коллег стопроцентной предоплаты заказов. Все международные контракты подразумевают оплату в иностранной валюте, и никто пока не понимает, как именно будут действовать санкции.
Как опасаются поставщики, контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, пишут "Ведомости".