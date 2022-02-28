28 Февраля 2022
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Экономика В России
киоск (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок

Импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации вокруг Украины и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей.

Как сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, речь идет, в частности, об овощах и фруктах. При этом не исключено, что такая же проблема может возникнуть и с алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и т.д.

Сегодня многие зарубежные партнеры, в частности из Европейского союза, требуют от российских коллег стопроцентной предоплаты заказов. Все международные контракты подразумевают оплату в иностранной валюте, и никто пока не понимает, как именно будут действовать санкции.

Как опасаются поставщики, контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит, пишут "Ведомости".

Теги: продукты питания, еда



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