28 Февраля 2022
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Общество В России За рубежом
туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

За рубежом могут находиться более 150 тысяч российских туристов – АТОР

Более 150 тыс. российских туристов могут находиться в настоящее время за рубежом.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), из них около 27 тыс. находятся в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в РФ - Европа, Карибские страны, США и др.

АТОР отмечает, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. 28 февраля в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей ситуации.

Напомним, принято решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.

Теги: туристы, АТОР



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Ранее 28.02.2022 02:57 Мск Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России


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