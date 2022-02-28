За рубежом могут находиться более 150 тысяч российских туристов – АТОР

Более 150 тыс. российских туристов могут находиться в настоящее время за рубежом.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), из них около 27 тыс. находятся в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в РФ - Европа, Карибские страны, США и др.

АТОР отмечает, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов. 28 февраля в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей ситуации.

Напомним, принято решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.