28 Февраля 2022
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов

Центральный Банк России с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

"Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)", — следует из сообщения.

По данным регулятора, международные резервы РФ на 18 февраля увеличились за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд, что стало историческим максимумом.

Ранее Центробанк сделал заявление в связи с санкциями и угрозами отключения от SWIFT. Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Деньги клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент.

Теги: Центробанк, драгметаллы



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