28 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России

Принято решение полностью закрыть воздушное пространство Евросоюза для России.

"Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС", - сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам виртуальной встречи министров, сообщает РИА "Новости".

Чтобы данное решение вступило в силу официально, оно должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что запрет касается как пассажирских, так и частных рейсов.

Тем временем, решение ЕС о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания грозит обернуться масштабным сокращением парка, с учётом того, что Россия пользуется иностранными лайнерами.

Теги: Евросоюз, авиация, авиакомпании



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