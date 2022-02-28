Белоруссия: переговоры между Москвой и Киевом пройдут утром 28 февраля

Украинская делегация направляется в Белоруссию на переговоры с Москвой через Польшу.

Как сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, встреча может состояться утром 28 февраля. По его словам, так как члены украинской делегации боятся за свою жизнь, то поехали не по прямой дороге, через Гомель, а будут заезжать в Белоруссию через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест).

В состав украинской делегации на переговорах с российской стороной включен руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РИА "Новости".

Напомним, сегодня Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств. Украинская сторона, которая сперва выбрала именно Гомель для переговоров, днем "передумала". Президент Украины Владимир Зеленский предложил другие города для встречи.