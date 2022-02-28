28 Февраля 2022
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Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Евросоюз согласовал заморозку активов ЦБ РФ

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против России.

Как сообщила глав европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы министерств иностранных дел ЕС согласовали заморозку около половины всех финансовых резервов Центробанка России. Также принято решение отключить от SWIFT ряд российских банков и закрыть небо для российских самолетов.

Как отметил Боррель, Евросоюз хочет закрепить решение по новым санкциям до завтрашнего начала работы с Банком России, пишет "Коммерсант".

Напомним, Евросоюз готовит новый пакет санкций против российской элиты.

Теги: Евросоюз, Центробанк РФ



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