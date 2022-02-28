28 Февраля 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Россия не сможет использовать флаг и гимн в международных футбольных матчах

Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать российский флаг и гимн в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

Также FIFA запретила проводить в РФ футбольные матчи сборных. Играть домашние матчи российская сборная должна на нейтральном поле и без зрителей.

Кроме того, организация выразила поддержку всем украинцам и осудила военную операцию России на Украине, сказано в заявлении федерации футбола.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально перенёс финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.

Теги: футбол, спорт, FIFA



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