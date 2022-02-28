28 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
андреевский флаг,флот, вмф, военно-морская база (2021) | Фото: gazeta.spb.ru

Анкара готова блокировать проход российских и украинских военных кораблей

Турция официально признала действия Москвы на Украине "состоянием войны".

По заверению Анкары, она следует международному договору, дающему стране право ограничивать проход кораблей через стратегические проливы Босфор и Дарданеллы.

"Это уже не военная операция, а состояние войны", — сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.

Как сообщалось ранее, Турция при всем желании не сможет помешать российским кораблям вернуться в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, которые она контролирует.

Теги: корабли, Турция



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Ранее 25.02.2022 09:20 Мск Турция не сможет помешать возвращению российских кораблей в Черное море через Босфор


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