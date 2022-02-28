Анкара готова блокировать проход российских и украинских военных кораблей

Турция официально признала действия Москвы на Украине "состоянием войны".

По заверению Анкары, она следует международному договору, дающему стране право ограничивать проход кораблей через стратегические проливы Босфор и Дарданеллы.

"Это уже не военная операция, а состояние войны", — сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk.

Как сообщалось ранее, Турция при всем желании не сможет помешать российским кораблям вернуться в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, которые она контролирует.