28 Февраля 2022
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Политика В России
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз введет новые санкции против российской элиты

Евросоюз готовит новый пакет санкций против российской элиты. Об этом сегодня заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Евросоюз опубликовал полный список лиц, в отношении которых введены санкции за признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В список попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, а также более 350 депутатов Госдумы России, проголосовавшие в поддержку независимости ЛНР и ДНР. Среди них - лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") и другие.

В список также вошли финансовые структуры России - банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ.

Теги: санкции, Евросоюз



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