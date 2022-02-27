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(2004) |

Евросоюз профинансирует покупку оружия для Украины

Евросоюз профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Брюсселе. По словам главы ЕК, это будет сделано впервые.

"Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности", - приводит издание ее слова.

Как сообщало Накануне.RU, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.

Теги: Евросоюз, оружие, финансирование, Украина



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