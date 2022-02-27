Следком начал проверку сообщения о применении в пригородах Киева боеприпасов, начиненных фосфором

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения боеприпасов, запрещенных третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года, сообщили в пресс-службе СКР.

Информацию о том, что в пригородах Киева начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, опубликовало Минобороны РФ.

"Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель. Ими используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам. Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град", еще советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года", - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин потребовал от подчиненных тщательного расследования обстоятельств произошедшего и принятия исчерпывающих мер к установлению всех виновных.