BP избавляется от доли в Роснефти
Британская компания BP избавляется от своей доли в Роснефти.
Глава BP Луни и её бывший руководитель Дадли выходят из совета директоров "Роснефти".
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Британская компания BP избавляется от своей доли в Роснефти.
Глава BP Луни и её бывший руководитель Дадли выходят из совета директоров "Роснефти".
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС