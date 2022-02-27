Минобороны впервые прокомментировало потери на Украине среди российских военных

Министерство обороны РФ впервые прокомментировало информацию о потерях среди российских военнослужащих в ходе проведения военной спецоперации на Украине.

Как сообщил Накануне.RU во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, украинские военные издеваются над попавшими в плен россиянами. Число убитых, раненных и плененных солдат в ведомстве не называют.

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил. Что касается украинских военнопленных, - мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную. Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность", - подчеркнул Конашенков.

При этом, по его словам, группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке вооруженных сил РФ успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на четыре километра.

Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на шесть километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово.

Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.

Только сегодня уничтожены семь зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито три ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова.

Также, сначала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.



