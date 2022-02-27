Украина все же согласилась на переговоры с Россией в Гомеле

Российская и украинская делегации проведут переговоры на белорусско-украинской границе, в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Конкретная точка встречи делегаций не называется. Сообщается, что делегации отправились на место их проведения.

Напомним, сегодня Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств. Украинская сторона, которая сперва выбрала именно Гомель для переговоров, днем "передумала". Президент Украины Владимир Зеленский предложил другие города для встречи.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.