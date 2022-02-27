27 Февраля 2022
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Наука и техника Украина
ан-225, мрия (2016) | Фото: mport.ua

Крупнейший в мире транспортный самолёт мог быть уничтожен на Украине

Крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия" мог быть уничтожен в аэропорту Гостомеля, об этом сообщает Reuters.

По злой иронии судьбы, он, как и другое чудо советской инженерной мысли — ракетоплан "Буран", пришел к негодность, просто стоя в ангаре.

Впрочем, есть версия, что там находился нелетающий образец самолёта, а единственный лётный экземпляр Ан-225 находится в другом месте. Доподлинно судьба "Мрии" пока неизвестна.

Теги: Мрия, Ан-225



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