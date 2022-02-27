27 Февраля 2022
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минобороны рф, министерство обороны рф (2022) | Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

Минобороны РФ: Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева

Очередной брифинг провел официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На данный момент группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивает наступление.

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулась еще на 3 километра в направлении ПЕТРОВСКОЕ и завершает разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток». Установлен контроль над населенными пунктами АНАДОЛЬ и АНДРЕЕВКА.

В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ.

Из оккупированных ВСУ территорий Луганской народной республики прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь.

В МАРИУПОЛЕ прибывшие из львовской области штурмовые отряды «Правого сектора» терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита».

Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома ГОСТОМЕЛЬ.

Ими используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам

Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Теги: минобороны, вооруженные силы рф, спецоперация



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