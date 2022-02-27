Путин поручил перевести силы сдерживания в особый режим

Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

Напомним, что силами стратегического сдерживания считаются силы, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного.

В настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил России, более 95 процентов, находятся в постоянной готовности к боевому применению, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил.