Киев направил иск против России в Международный суд ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

Провести слушания Зеленский требует уже на следующей неделе.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева

24 февраля президент заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.

Сегодня планировалось, что российская делегация встретится с украинской для переговоров в Белоруссии. Однако президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров в городах Белоруссии. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Гомель как место переговоров был ранее выбран украинской стороной.