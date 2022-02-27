Канцлер ФРГ Шольц заявил, что безопасность в Европе нельзя строить против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время экстренного заседания бундестага, заявил, что долгосрочную безопасности в Европе нельзя выстроить против России, но РФ поставила эту безопасность под угрозу, сообщают РИА "Новости".

"Это будет иметь последствия для безопасности в Европе. Да, долгосрочная безопасности в Европе невозможна против России, но в обозримой перспективе (президент РФ Владимир - ред.) Путин угрожает этой безопасности. Это нужно четко проговорить", - приводит его слова издание.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева

24 февраля президент заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По ловам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.

Сегодня планировалось, что российская делегация встретится с украинской для переговоров в Белоруссии. Однако президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров в городах Белоруссии. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Гомель как место переговоров был ранее выбран украинской стороной.