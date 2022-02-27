Пермяки вышли на пикет в поддержку Путина

В Перми 26 и 27 февраля состоялась серия одиночных пикетов в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения военной операции на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил пермский общественник Роман Юшков, передает корреспондент Накануне.RU.

На пикеты жители краевой столицы вышли к зданиям краевого правительства, заксобрания и мэрии. Акция привлекла большое количество сотрудников полиции, в частности, Центра по противодействию экстремизму, однако, организаторы действовали в строгом соответствии с правилами одиночного пикетирования.

Закон не требует согласования для проведения одиночных пикетов, однако полицейские устанавливали личности пикетирующих.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.