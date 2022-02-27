Следком РФ возбудил новые уголовные дела из-за обстрела Донбасса

Следком РФ возбудил два новых уголовных дела в отношении украинских военнослужащих и нацбатальонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дела возбуждены по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

"По данным следствия, в течение суток военнослужащими Вооруженных сил Украины осуществлены очередные массированные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса. В результате массированных обстрелов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и иных видов тяжелого вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, в городах Донецке, Горловке, Ясиноватой, Иловайске и Докучаевске, поселке Марьевка Донецкой Народной Республики, а также в городе Кировске и поселках Голубовске и Донецком Луганской Народной Республики получили разрушения 67 жилых домов. Повреждены линии электропередач и газопровод, в результате чего в поселке Голубовском без газоснабжения остались 158 домовладений. В очередной раз обстрелам подверглись образовательные и дошкольные учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

Также следком проинформировал, что украинские силовики ударили по нефтебазе в городе Ровеньки из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Произошло возгорание топлива.

От попадания снарядов в жилые дома погибло два мирных жителя. 10 были ранены.