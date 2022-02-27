ЦБ: Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности

Центробанк сделал заявление в связи с санкциями и угрозами отключения от SWIFT. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ, Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

В организации подчеркнули, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.

"Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит ломбардный список", - говорится в сообщении.

Деньги клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент. Банковские карты всех банков, в том числе попавших под санкции, продолжают работать на территории страны, также в обычном режиме предоставляются все банковские сервисы.

Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Напомним, система SWIFT готова исполнить решение США и ЕС об отключении российских банков при получении соответствующего распоряжения. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это помешает банкам работать по всему миру и заблокирует российский экспорт и импорт. При этом Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, с целью предотвратить дефицит топлива на мировых рынках и роста цен на него.