27 Февраля 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Зеленский отказался вести переговоры с Россией в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Минск не может быть площадкой для переговоров с Россией, поскольку, по его словам, с территории Белоруссии идут агрессивные действия, передает корреспондент Накануне.RU.

В качестве площадок для встречи он предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку и другие города. Также он заявил, что в поддержку Украины сформирована коалиция, и что от иностранных партнеров получают оружие, лекарства, продукты, топливо и деньги.

Напомним, сегодня Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. В состав делегации входят представители МИД, Минобороны и других ведомств. Переговоры планировались в городе Гомель. Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации, отметив, что Минск подготовил все необходимое для переговоров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

25 февраля движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось 26 февраля.

Теги: Минобороны РФ, военная операция, переговоры



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Ранее 27.02.2022 10:30 Мск Российские делегаты прибыли в Белоруссию для переговоров с украинской стороной


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